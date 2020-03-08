«الكيميائية السعودية القابضة» تعلن بدء إنشاء مشروع مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن بدء إنشاء مشروع مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية تابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل لـ«الشركة الكيميائية السعودية المحدودة».

ووفق بيان للشركة منشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، فإن بدء المشروع يأتي بعد انتهاء إعداد خطة الشركة الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وأضاف البيان، أن المشروع تكلفته الإجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال على مدى الخمس السنوات القادمة، ويتم تمويله بقروض وتسهيلات مالية من صندوق التنمية الصناعية، وبنوك تجارية ومصادر ذاتية.

وتوقعت الشركة، بدء أول عمليات التشغيل والإنتاج بالمشروع خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١م، ما يسهم إيجابًا على نتائج الشركة.

واختتمت الشركة بيانها بأنه، سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهريه مستقبلًا حال توافرها.

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