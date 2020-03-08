بالصور.. إغلاق 12 منشأة غذائية مخالفة بمكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 12 منشأة غذائية مُخالفة، وصادرت 645 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملاتها الرقابية المُكثفة التي تقوم بها لجنة مُشكَّلة من الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة لشؤون البلديات، والإدارة العامة للنظافة، وإدارة المسالخ، في عددٍ من المواقع ضمن نطاق بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة التي نظَّمتها الأمانة عن الكشف على 67 عاملًا للتأكُّد من عدم وجود ميكروبات وسلامة الأيدي من الجروح أو البثور؛ حيث تبيَّن أنَّ نسبة 43% منهم لا تنطبق عليهم الاشتراطات الصحيَّة، وركزت الحملة على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشَّهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

تأتي هذه الحملة حرصًا من الأمانة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المُنشآت الغذائية بمكة المكرمة والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدَّم له من غذاء.

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