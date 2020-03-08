المرور: 4 قواعد للانعطاف الصحيح.. و300 ريال غرامة مخالفة «إشارة الالتفاف»

نبّهت الإدارة العامة للمرور، إلى ضرورة الالتزام باستخدام الإشارات التنبيهية عند الانعطاف أو تبديل المسار. مؤكدة أن ذلك يدل على وعي وحرص السائق.

ونشر «المرور السعودي» -عبر حسابه الرسمي على «تويتر»- إنفوجرافًا بعنوان (قواعد الانعطاف وتغيير المسار بشكل صحيح)، جاء فيه ما يلي:

- الالتزام بالسرعة المحددة للطريق أو المسار الجديد.

- التأكد من خلو الطريق أو المسار قبل التغيير.

- إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة من مسافة معقولة قبل تغيير الاتجاه.

- إطفاء الإشارة بعد تغيير الاتجاه.

وفي وقت سابق، نبّه «المرور» قائدي السيارات بضرورة الحرص على استخدام إشارة الالتفاف، تجنبًا لإرباك حركة قائدي المركبات الأخرى.

وأكّد أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يُعدّ مخالفة مرورية تتراوح غرامتها بين 150 و300 ريال.

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المرور ينبه إلى مخالفة غرامتها بين 300 و500 ريال