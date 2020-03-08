أهم الأحداث هذا الصباح.. إجراءات سعودية للتعامل مع 128 عائدًا من إيران.. وكورونا يضرب المارينز الأمريكي

شهدت الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» بفيروس كورونا؛ بجانب إعلان وزارة الصحة السعودية عن عدة إجراءات للتعامل مع العائدين من إيران.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

ترامب يتحدى فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الاستمرار في تنظيم التجمعات الانتخابية الكبيرة بغض النظر عن التهديد المتنامي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا. وأوضح قبل العشاء أمس السبت مع الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو في منتجع مار لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا: سنعقد تجمعات كبيرة ونبلي بلاءً حسنًا وقد قمنا بعمل رائع فيما يتعلق بموضوع الفيروس.

إيطاليا تغلق لومبارديا والأقاليم الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد إغلاق إقليم لومبارديا وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمالي إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا ان الاجراءات الجديدة سيتم تنفيذها قريبًا.

إصابة جندي بقوات «المارينز» الأمريكية بكورونا

Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» بفيروس كورونا، ليصبح ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري أمريكي.

ارتفاع وفيات كورونا بالعالم إلى 3587 حالة

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم إلى 3 آلاف و587 حالة منذ بداية تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي، إضافة إلى زيادة أعداد الاصابات بالفيروس إلى 105 آلاف و494 شخصًا عالميًا.

السعودية.. إجراءات خاصة مع العائدين من إيران

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أن هناك إجراءات خاصة مع المواطنين العائدين من إيران، لم يتم الكشف عنها، مشيرًا إلى أن هناك 128 مواطنًا سعوديًا أفصحوا عن وجودهم في طهران. وكشف أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات وفق احترازات معينة للوصول لهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

الأرجنتين تعلن أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، أمس السبت، وفاة أحد سكان بوينس آيرس نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمواطن عائد من رحلة إلى أوروبا في 25 فبراير الماضي، ليكون بذلك أول حالة وفاة في البلاد وفي أمريكا اللاتينية.