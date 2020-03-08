السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة وتقر إنشاء دوار بتقاطع طريقي الملك سعود مع الهذال



سكاكا 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم اجتماع اللجنة الرابع، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع استعرض مدير مرور المنطقة العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي، ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق، موجهـاً سموه بسرعة تنفيذ ما تم إقراره سابقاً ومنها فتح مدخل مخطط العطاء خلال الأسبوع الجاري.

بعد ذلك تمت مناقشة جدول أعمال اللجنة، حيث تم إقرار إنشاء دوار بتقاطع طريق الملك سعود مع طريق الهذال، وعدد من التوصيات الخاصة بالسلامة المرورية.

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع السلامة.

// انتهى //

11:53ت م

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