السعودية اليوم / بلدية محافظة الخبر تدشن مشروع "الخبر ووك"



الدمام 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2020 م واس

دشنت بلدية محافظة الخبر مشروع "الخبر ووك" أحد أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في المحافظة، والذي يقع في مساحة 31 ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن مشروع "الخبر ووك" تتوفر فيه عناصر جمالية وترفيهية وخدماتية وزراعية، مشيراً إلى أن المسطحات الخضراء فيه تزيد عن 11 ألف متر مربع، وأكثر من 155 ألف شجرة وأزهار منوعة، إضافة إلى الإضاءات التجميلية، مبيناً أن المشروع يتيح لزواره ممارسة مجموعة من الأنشطة

وبين المهندس الزايدي، أن المشروع يتضمن ممشى بطول 3 كيلو مترات، وعرض 8 أمتار من الخرسانة المطبوعة، إضافة إلى وجود مسرح روماني بمدرجات تتسع لنحو 200 شخص، وطاولتين لكرة التنس، وأخرى للشطرنج، و3 ألعاب للأطفال، و27 كرسياً للجلوس، كذلك حاويات للنفايات، ومواقف للسيارات تتسع لـ 200 سيارة.

// انتهى//

11:49ت م

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الدمام 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2020 م واسدشنت بلدية محافظة الخبر مشروع "الخبر ووك" أحد أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في المحافظة، والذي يقع في مساحة 31 ألف متر مربع.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن مشروع "الخبر ووك" تتوفر فيه عناصر جمالية وترفيهية وخدماتية وزراعية، مشيراً إلى أن المسطحات الخضراء فيه تزيد عن 11 ألف متر مربع، وأكثر من 155 ألف شجرة وأزهار منوعة، إضافة إلى الإضاءات التجميلية، مبيناً أن المشروع يتيح لزواره ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية وبين المهندس الزايدي، أن المشروع يتضمن ممشى بطول 3 كيلو مترات، وعرض 8 أمتار من الخرسانة المطبوعة، إضافة إلى وجود مسرح روماني بمدرجات تتسع لنحو 200 شخص، وطاولتين لكرة التنس، وأخرى للشطرنج، و3 ألعاب للأطفال، و27 كرسياً للجلوس، كذلك حاويات للنفايات، ومواقف للسيارات تتسع لـ 200 سيارة.// انتهى//11:49ت م0048

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