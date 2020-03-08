السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالباحة تنظم دورة في تعزيز الأمن الفكري للأئمة والمؤذنين



الباحة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة أمس، دورة تدريبية بعنوان: "الأئمة والمؤذنين في تعزيز الأمن الفكري"، بحضور 100 من الأئمة والمؤذنين والدعاة في محافظة القرى.

وشملت الدورة عدداً من المحاور منها: مفهوم الأمن الفكري، ومخاطر الانحراف الفكري والعقدي، وتعزيز الأمن الفكري والعقدي لدى الشباب وأهم التحديات التي تواجههم، والدور المأمول منهم في مواجهة تلك التحديات.

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11:46ت م

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