

الأفلاج 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

قدم مستشفى الأفلاج العام خدماته لأكثر من 8 آلاف مراجع من أهالي الافلاج والقرى والمراكز التابعة لها، وذلك خلال الشهر الماضي، حيث قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 2625 مراجعا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 5550 مراجعا.

وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 42 عملية جراحية كبرى وصغرى، ومن ضمنها جراحات اليوم الواحد، كما أجرى قسم المختبر 5913 فحصا مخبريا، فيما تم إجراء 1628 فحصا شعاعيا.

وفي نفس السياق بلغ إجمالي عدد الولادة، التي تمت في المستشفى خلال نفس الشهر 23 ولادة، فيما بلغ عدد المنومين 352 حالة.

// انتهى //

11:42ت م

0046





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى الأفلاج العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.