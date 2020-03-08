السعودية اليوم / نجاح أول عمليتين لتحويل مسار المعدة في تخصصي الجوف



الجوف 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

نجح فريق طبي في مركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف بإجراء أول عمليتين لتحويل مسار المعدة لمرضى يعانون من سمنة مفرطة.

وكان المستشفى قد أجرى منذ مطلع العام 2020م (34) عملية جراحية للسمنة.

وبينت "صحة الجوف" أن هذه الخطوات تأتي لتوفير جميع الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة وتوفير عناء السفر عليهم.

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11:39ت م

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