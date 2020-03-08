السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المسالخ



نجران 13 رجب 1441هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات رقابية على المسالخ بمدينة نجران، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أن الجولات الرقابية رصدت مخالفات في أحد المسالخ تمثلت في سوء النظافة، وتراكم النفايات وعدم التخلص منها أولاً بأول، حيث تم تغريمه، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحقه، كما جرى أخذ التعهدات اللازمة بعمل التجديد لجميع محتويات المسلخ.

وأكد على تكثيف الجولات الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).

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11:39ت م

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