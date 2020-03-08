

كيشيناو 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المصابة وهي إمرأة تبلغ من العمر 48 عاما نُقلت إلى المستشفى أمس السبت بعد أن جاءت من إيطاليا.

وأضاف البيان "نُقلت الحالة من المطار... بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمى وسعال ووهن عام".

// انتهى //

11:29ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مولدوفا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.