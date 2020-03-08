السعودية اليوم / محاضرة بجمعية الدعوة والإرشاد بتبوك غداً



تبوك 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

تُنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, محاضرة بعنوان " فضائل شهر رجب في الميزان", وذلك بعد صلاة العشاء في مسجد حذيفة بن اليمان بحي سلطانة.

وتأتي المحاضرة، ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي.

// انتهى //

11:22ت م

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