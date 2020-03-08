السعودية اليوم / العثيمين: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي



جدة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات والحصول على حقوقها من أولويات منظمة التعاون الإسلامي.

ووجه الأمين العام بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، التهنئة إلى المرأة المسلمة في كل مكان، والمرأة في أنحاء العالم كافة، وبشكل خاص المرأة في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، دعياً المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة النساء والأطفال في تلك المناطق.

وأشار العثيمين إلى أن التهميش والإقصاء وعدم تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار، من العقبات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها الفعالة في المسار التنموي في بعض المجتمعات، دعياً الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة.

وبين الأمين العام إلى أن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة أصدرت قرارات تدعو لتفعيل دورها في تسوية النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، وإلى تمكين المرأة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إذ تعمل المنظمة من خلال خطة عملها للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء لتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

واغتنم الأمين العام هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق حتى الآن على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع في إنهاء اجراءات المصادقة عليه لتبدأ منظمة تنمية المرأة عملها، حيث أنها ستعمل على تفعيل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في الدول الأعضاء.

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11:04ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.