السعودية اليوم / الصحة الكويتية : تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والإجمالي 62 حالة



الكويت 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في الكويت إلى 62 حالة.

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10:38ت م

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