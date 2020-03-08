السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبة من عوالق ترابية على منطقة نجران



نجران 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

// انتهى //

10:36ت م

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