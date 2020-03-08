السعودية اليوم / "وسائل الحياة السعيدة" درس بجمعية الحوية



الطائف 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "وسائل الحياة السعيدة"، بجامع الجوهرة .

تأتي المحاضرة التي تقام عقب صلاة المغرب، ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

10:16ت م

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