شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هبوط حاد في بورصات المملكة والخليج بعد فشل أوبك وحلفائها في التوصل لاتفاق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:28 صباحًا, 8 مارس 2020 م المناطق _ الرياض هبطت مؤشرات أسواق المال في المملكة والدول الخليجية الأخرى بشكل حاد مع بداية التعاملات الأحد، بعد إخفاق تحالف “أوبك بلاس” في الاتفاق على خفض إضافي في انتاج النفط بهدف رفع الأسعار المتأثرة بانتشار كورونا المستجد.

وتراجع مؤشر سوق “تداول” في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 6,5 بالمئة لدى افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد، وهبط سهم شركة أرامكو إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي لأول مرة، بينما انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 8,5 بالمئة والكويت وأبوظبي بـ7 بالمئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | هبوط حاد في بورصات المملكة والخليج بعد فشل أوبك وحلفائها في التوصل لاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.