السعودية | 5 فعاليات و50 وثيقة عمل حر تطلقها جمعية المودة في اليوم العالمي للمرأة

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قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها منذ تأسيسها في العام 2003 م

لعدد (146.436) امرأة وذلك عبر عدة مبادرات تنموية في التمكين والتوعية والإرشاد , حيث استفادت من برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية 54.512 مستفيدة . و84.607 مستفيدة من برنامج الإرشاد والحماية الأسرية، كما بلغ عدد المستفيدات من برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 3.893 مستفيدة. كما تم تأهيل 422 مستفيدة عبر برنامج تأهيل المختصين. بالإضافة إلى 21 مستفيدة من خدمات الإرشاد البحثي.

وأوضح المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس الإدارة أن المودة أطلقت عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وذلك خلال الفترة من 5 حتى 8 مارس وذلك من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة وذلك بداية بركن تمكين المرأة للاستشارات المجانية والذي تم من خلاله تقديم 50 استشارة أسرية و بلغ عدد الزوار 505 زائر تعرف على خدمات ومبادرات المودة وما تقدمه للمرأة , كما سوف تقام ورشة تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع وذلك بمقر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بالصيرفي مول .

وبين السمنودي أنه سيتم إطلاق 50 وثيقة عمل حر للمرأة وذلك يأتي في ظل دعم المودة للمستفيدات من خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر تمكينهم بكافة الوسائل والممكنات التي تساعدهم على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج والدخول لسوق العمل بأفضل الخبرات والمعارف وبداية مشاريعهم التجارية. بالإضافة لعدد من الدورات الاجتماعية والمهنية لتمكين المرأة. كما سيكون هناك معرض توعوي للمرأة في جامعة دار الحكمة.

كما أضاف السمنودي أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تنفذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل بهدف تمكين النساء و الانتقال بهم من الاحتياج إلى الإنتاج و ذلك عبر عدة محاور تبدأ بالتمكين المهني والحرفي وخلق فرص وظيفية للأرامل والمطلقات وتسويق منتجات الأسر المنتجة و القروض للمشاريع الناشئة . كما أطلقت المودة صندوق ترابط للدعم المالي وذلك نظراً لما تواجهه هذه الشريحة خاصة الفئات المستضعفة من تحديات اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية بسبب الظروف الاقتصادية, فقد تم تصميم نموذج عمل مناسب لمساندة الأرامل والمطلقات المستضعفات اجتماعياً وقانونياً ونفسياً واقتصادياً عبر عدة مراحل والذي يستهدف خدمة 100 سيدة .

وأوضح السمنودي أن أكاديمية الحياة خدمت منذ تأسيسها في العام 2018 م بمباركة ودعم كريم من الشيخة حياة عبد اللطيف جميل رئيس مجلس إدارة مؤسسة حياة الخيرية. 2,981 مستفيدة تم تمكينهم مهنيا وحرفيا. كما تم توظيف 50 مستفيدة. وإطلاق 50 وثيقة عمل حر لمساعدة المستفيدات في بداية مشاريعهم التجارية .

وأضاف مدير عام الجمعية أ.محمد بن علي آل رضي أنه يتم تقديم العدد من الخدمات للمرأة بالمودة . بداية بالدورات الاجتماعية في التربية الوالدية والأم القائدة ومهارات التعامل مع المراهقين بالإضافة لدورات تأهيل المقبلات على الزواج وغيرها من الدورات المهنية والحرفية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة . بالإضافة إلى خدمات الرعاية الوالدية والاستشارات الأسرية .