إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات بدون جماهير

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد منظمو جائزة البحرين الكبرى في بيانٍ رسمي أن الجولة التي ستُقام في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا 1 ستكون بدون أي حضور جماهيري.

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي بسبب مخاوف تأثيرات فيروس كورونا وانتشاره بشكلٍ كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه في حال وجود تجمعات أو جماهير كبيرة.

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كذلك يأتي هذا القرار إثر وجود حالات لفيروس كورونا في مملكة البحرين، وتخوفاً من إمكانية وجود حالات في الحلبة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وجاء في بيان حلبة البحرين الدولية: “بالتشاور مع شركائنا العالميين، ووزارة الصحة البحرينية، قررنا جعل جائزة البحرين الكبرى، ثاني جولات موسم 2020 من الفورمولا 1، خاصةً بالمشاركين فقط”.

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