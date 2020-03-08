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شكرا لقرائتكم إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات بدون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات بدون جماهير
كإجراء احترازي للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد منظمو جائزة البحرين الكبرى في بيانٍ رسمي أن الجولة التي ستُقام في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا 1 ستكون بدون أي حضور جماهيري.
ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي بسبب مخاوف تأثيرات فيروس كورونا وانتشاره بشكلٍ كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه في حال وجود تجمعات أو جماهير كبيرة.
كذلك يأتي هذا القرار إثر وجود حالات لفيروس كورونا في مملكة البحرين، وتخوفاً من إمكانية وجود حالات في الحلبة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
وجاء في بيان حلبة البحرين الدولية: “بالتشاور مع شركائنا العالميين، ووزارة الصحة البحرينية، قررنا جعل جائزة البحرين الكبرى، ثاني جولات موسم 2020 من الفورمولا 1، خاصةً بالمشاركين فقط”.
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