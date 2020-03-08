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فيديو.. سيدة تطلق الزغاريد في الحرم المكي
فرحاً بفتح صحن المطاف
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
لم تتمالك سيدة نفسها من الفرحة بفتح صحن المطاف بالحرم المكي، أمام الطائفین من غیر المعتمرين، حيث قامت بإطلاق “الزغاريد” بجوار الكعبة المشرفة.
ووثق مقطع فيديو متداول، السيدة وهي تحتفي بفتح الصحن بالزغاريد وتردد “ما شاء الله”، الأمر الذي لفت انتباه المحيطين بها من الطائفين.
يذكر أن رئاسة الحرمین الشريفین قد أعادت فتح صحن المطاف أمام الطائفین من غیر المعتمرين فجر أمس السبت، تنفیذاً للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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