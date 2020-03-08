2020-03-08

تعرف على منصة التعليم للتعلم عن بعد في القطيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثيرت تساؤلات عديدة خلال الساعات الماضية حول منصة التعليم عن بعد في القطيف بعد قرار وزير التعليم د. حمد آل الشيخ تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد.

وتضمن قرار الوزير تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa).

وتحتوي المنصة على محتوي رقمي يشتمل على محتوى إلكتروني تعليمي ومساند متنوع ميسر للتعلم، ويلبي الفروق الفردية.

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كما تشتمل المنصة على أنشطة تعليمية منها واجبات واختبارات إلكترونية وأدوات تعليمية مساندة لتخطيط وتنفيذ التعليم والتطوير الذاتي المستمر.

وكذلك تدعم المنصة التواصل الفعال من خلال قنوات متنوعة ومتجددة للتواصل بين منسوبي المدرسة فيما بينهم وأولياء الأمور .

كما تدعم المنصة قياس المؤشرات والإحصائيات من خلال استبيانات إلكترونية لقياس الأداء وتحليل النتائج وتقارير إحصائية توضح مستوى الانضباط وتقدم التعليم.

وتضمن توجيه الوزير أيضا التأكد من جاهزية البدء بالمدرسة الافتراضية خلال فتره تعليق الدراسة بمحافظة القطيف عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، التي ستوفر جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، ولا تتطلب حضور الطالب للمدرسة، وذلك من خلال تقديم الدروس بشكل متزامن، وحل الواجبات، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد. تحت مسمى ( منظومة التعليم الموحدة ).

كذلك التأكد من توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة ( عين ) التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية.

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