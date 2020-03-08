الكويت تسجل إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي أصبح 62 حالة

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 62، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وكانت وزارة الصحة الكويتية شددت على جميع الواصلين إلى الكويت من سبع دول اتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية والالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرتهم تلك الدول.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس ” إن تلك الدول هي الهند وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر”.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر لمدة أسبوع.

وجاءت خطوة مجلس الوزراء هذه إلحاقًا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور الوباء والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين وهونغ كونغ وإيران وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وسنغافورة واليابان والعراق.

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