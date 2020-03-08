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مؤتمر الشرق الأوسط للسكري والسمنة يوصي بمنع إعلانات المشروبات والأغذية غير الصحية، ويطلق جائزة للبحث العلمي المميز بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة انهى مؤتمر الشرق الاوسط للسكري والسمنة 20 بجدة يوم امس مناقشة اوراق الابحاث المقدمة اليه والجلسات العلمية بالعديد من التوصيات :- افضل الطرق للوقاية من امراض السكري والسمنة هو تغيير نمط الحياة لممارسة الرياضة والتمارين البدنية وكذلك اتباع نمط العادات الغذائية السليمة ويتم ذلك عبر توفير الوسائل التالية. توفير و ايجاد خيارات غذائية صحية سليمة ومتعددة بأسعار في متناول يد الجميع. توفير المزيد من ممرات المشاة والمسارات الامنة للمشاة ولممارسي الرياضة في اغلب احياء وشوارع المدن الكبيرة. توفير اندية رياضية عامة مخصصة للجنسين باسعار رمزية منع الدعاية والاعلان للمشروبات والاغذية الغير صحية عبر وسائل الاعلام المختلفة وكذلك منع الاعلانات في الطرق والاماكن العامة

توعية المجتمع. استثمار وسائل الاعلام التقليدية والحديثة لتوعية المجتمع عن السكري والسمنة والمضاعفات المحتملة منهما وطرق الوقاية منها توعية كافة فئات المجتمع عن طريق مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع وعي المجتمع وتمكين الأفراد والأسرة من اخذ القرارت الصحية السليمة وعدم اللجوء الى الاعلانات الغير موثوقة المصدر

رفع كفاءة الكادر الصحي اقامة دورات علمية وتدريبية مخصصة للكادر الصحي الذي يشرف على رعاية مرضى السكري والسمنة انشاء تخصصات طبية دقيقة تتوافق مع الحاجة المتجددة لعلاج مضاعفات السكري والسمنة توفير المزيد من مثقفين السكر ذوي التدريب العالي في كافة المستشفيات والمراكز الصحية حيث انهم يعتبروا العمود الفقري للفريق الطبي المعالج استخدام مجالات التقنية الحديثة في تأهيل كادر طبي متخصص يخدم احتياجات مرضى السكري توحيد الجهود المبذولة في وضع معايير ومقاييس وارشادات وطنية موحدة تخدم مرضى السكري والسمنة. ضرورة انشاء السجل الوطني للسكري

رفع كفاءة الانفاق على مرض السكري والسمنة ويكون ذلك بمراعاة كفاءة الرعاية الطبية بجانب قيمتها

توفير الخيارات والوسائل العلاجية الحديثة للكادر الصحي والتي توفر السيطرة على المرض بالاضافة لجوانبها المفيدة الاخرى

دعم وتشجيع الابحاث العلمية والطبية المحلية في مجال الاحصائيات والتدخلات العلاجية لمرضي السكري والسمنة باللملكة العربية السعودية

تشجيع القطاع الخاص الغير صحي لدعم المؤسسات والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال علاج السكري والسمنة نتيجة للزيادة المطردة في نسب الاصابة بامراض السكري والسمنة كجزء مهم من المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.

الاعلان عن انشاء جائزة البحث العلمي المميز في مجال السكري والسمنة داخل المملكة العربية السعودية برعاية الجمعية العلمية السعودية للسكر وسيتم لاحقا الاعلان عن كافة تفاصيل هذه الجائزة.

تم الاتفاق على عقد المؤتمر العلمي السابع للجمعية العلمية السعودية للسكر مؤتمر الشرق الأوسط للسكري والسمنة بفندق بارك حياة جدة في التاريخ من 1 الى 4 مارس 2021 بمشيئة الله



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