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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.
حالة الطقس الأرصاد
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:59 AM
قالت: إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً"الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.
، "الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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