، شاهد.. تفاعل كبير في ختام "التسنيدة والحدرة" بينبع وتكريم الفائزات بالماراثون ،

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أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أن التسنيده احتفالية سنوية يشارك فيها جميع أهالي ينبع وخارجها؛ وذلك لما تمثله من رياضة حقيقية وموروث مميز للمحافظة، مقدمًا شكره وتقديره للجهات الداعمة واللجان المنظمة للفعاليات.
جاء ذلك بعد أن اختتمت الاحتفالية، مساء أمس، فعاليات التسنيدة والحدرة، والتي أقامتها لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بحضور محافظ ينبع ومدراء الإدارات الحكومية، ووسط حضور كبير ضمّ جميع طبقات مجتمع ينبع من رجال ونساء ووفود من بعض الدول بساحة العيد بتاريخية ينبع.
وفور وصول المحافظ قام بجولة ميدانية، اطلع خلالها على ما تضمّه الاحتفالية من فعاليات وأجنحة تمت إقامتها بهذه المناسبة، شارك فيها العديد من الجهات؛ ومنها ركن ينبع النخل والحرف اليدوية والمشغولات اليدوية، وركن الأحياء البرية المحنطة، وبعض منتجات الأسر، وتم استقبال قافلة الحدرة وسط تفاعل الجميع مع فن لعبة الحرابي.
وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بفعاليات التسنيدة؛ حيث حصل على المركز الأول في تسنيدة الرجال خالد البيشي، والثاني عبد العزيز الغامدي، والثالث سلمان الأهدل. وفي ماراثون النساء حصلت على المركز الأول سكينة أحمد محمد، والثاني ربى الصبحي، والثالث أمل عبد الله عاشور.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة ماجد الغفاري، أن عدد المشاركين بالماراثون النسائي أكثر من 700 مشاركة، والمارثون الرجالي حوال 800 مشارك، واللجنة التنظيمية للرجال 30، وللنساء 25.
محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ختام التسنيدة والحدرة
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:58 AM
فعاليات وأجنحة شهدت جولة ميدانية للمحافظ وحضور مسؤولين ووفود بعض الدولشاهد.. تفاعل كبير في ختام "التسنيدة والحدرة" بينبع وتكريم الفائزات بالماراثون
أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أن التسنيده احتفالية سنوية يشارك فيها جميع أهالي ينبع وخارجها؛ وذلك لما تمثله من رياضة حقيقية وموروث مميز للمحافظة، مقدمًا شكره وتقديره للجهات الداعمة واللجان المنظمة للفعاليات.
جاء ذلك بعد أن اختتمت الاحتفالية، مساء أمس، فعاليات التسنيدة والحدرة، والتي أقامتها لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بحضور محافظ ينبع ومدراء الإدارات الحكومية، ووسط حضور كبير ضمّ جميع طبقات مجتمع ينبع من رجال ونساء ووفود من بعض الدول بساحة العيد بتاريخية ينبع.
وفور وصول المحافظ قام بجولة ميدانية، اطلع خلالها على ما تضمّه الاحتفالية من فعاليات وأجنحة تمت إقامتها بهذه المناسبة، شارك فيها العديد من الجهات؛ ومنها ركن ينبع النخل والحرف اليدوية والمشغولات اليدوية، وركن الأحياء البرية المحنطة، وبعض منتجات الأسر، وتم استقبال قافلة الحدرة وسط تفاعل الجميع مع فن لعبة الحرابي.
وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بفعاليات التسنيدة؛ حيث حصل على المركز الأول في تسنيدة الرجال خالد البيشي، والثاني عبد العزيز الغامدي، والثالث سلمان الأهدل. وفي ماراثون النساء حصلت على المركز الأول سكينة أحمد محمد، والثاني ربى الصبحي، والثالث أمل عبد الله عاشور.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة ماجد الغفاري، أن عدد المشاركين بالماراثون النسائي أكثر من 700 مشاركة، والمارثون الرجالي حوال 800 مشارك، واللجنة التنظيمية للرجال 30، وللنساء 25.
، شاهد.. تفاعل كبير في ختام "التسنيدة والحدرة" بينبع وتكريم الفائزات بالماراثون ،
المصدر : الخليج 365
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