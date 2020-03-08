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أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، عن إغلاق 12 محلاً، ومصادرة أكثر من 600 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملة عن كشف تلوّث أيدي 24 عاملاً.
وفي التفاصيل؛ صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ ضمن حملات رقابية مكثفة في نطاق بلدية الغزة الفرعية، 645 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
وعلى صعيد متصل؛ وقفت بلدية الغزة الفرعية على (18) محلاً، أسفر عن إغلاق (12) محلاً لبيع المواد الغذائية، كما تم الكشف على 67 عاملاً تبين تلوّث أيدي 24 عاملاً بما نسبته 43%.
الإدارة العامة لصحة البيئة أمانة العاصمة المقدّسة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:47 AM
عبر حملات رقابية نفّذتها "أمانة العاصمة" في نطاق بلدية الغزة الفرعيةشاهد من مكة .. ضبط نصف طن من الأغذية الفاسدة وإغلاق 12 محلاً
أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، عن إغلاق 12 محلاً، ومصادرة أكثر من 600 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملة عن كشف تلوّث أيدي 24 عاملاً.
وفي التفاصيل؛ صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ ضمن حملات رقابية مكثفة في نطاق بلدية الغزة الفرعية، 645 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
وعلى صعيد متصل؛ وقفت بلدية الغزة الفرعية على (18) محلاً، أسفر عن إغلاق (12) محلاً لبيع المواد الغذائية، كما تم الكشف على 67 عاملاً تبين تلوّث أيدي 24 عاملاً بما نسبته 43%.
، شاهد من مكة .. ضبط نصف طن من الأغذية الفاسدة وإغلاق 12 محلاً ،
المصدر : الخليج 365
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