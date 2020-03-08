- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أغلقت السلطات العراقية، ابتداء من اليوم وحتى منتصف الشهر الحالي، خمسة منافذ حدودية برية مع إيران؛ وهي: "الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي".
وأوقفت بذلك حركة التبادل التجاري مع إيران عبر هذه المنافذ؛ في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستحدث في العراق.
وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي، أن غلق المنافذ المذكورة سيستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي؛ تنفيذًا لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء.العراق فيروس كورونا الجديد
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:39 AM
لمنع انتشار فيروس "كورونا" وأوقفت التبادل التجاري معهاالسلطات العراقية تُغلق خمسة منافذ حدودية برية مع إيران
أغلقت السلطات العراقية، ابتداء من اليوم وحتى منتصف الشهر الحالي، خمسة منافذ حدودية برية مع إيران؛ وهي: "الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي".
وأوقفت بذلك حركة التبادل التجاري مع إيران عبر هذه المنافذ؛ في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستحدث في العراق.
وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي، أن غلق المنافذ المذكورة سيستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي؛ تنفيذًا لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
، السلطات العراقية تُغلق خمسة منافذ حدودية برية مع إيران ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات العراقية تُغلق خمسة منافذ حدودية برية مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.