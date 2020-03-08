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طالبت وزارة الصحة البحرينية القادمين إليها من 4 دول؛ منها دولتان عربيتان، بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارًا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.
وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس السبت، بحسب "روسيا اليوم": "ندعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، إلى عزل أنفسهم منزليًّا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة أو الاتصال بـ444".
ومؤخرًا اتخذت البحرين إجراءات احترازية من كورونا، شملت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطارَيْ دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين، فيما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى دول تفشَّى بها الفيروس هي: إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، وكوريا الجنوبية.
من جهتها دعت سلطنة عمان المقيمين لديها من الجنسية المصرية لتقديم شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلوّ من فيروس كورونا، وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يومًا.وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:36 AM
بينها مصر ولبنان ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة "كورونا""البحرين" تدعو القادمين إليها من 4 دول لعزل أنفسهم أسبوعين
طالبت وزارة الصحة البحرينية القادمين إليها من 4 دول؛ منها دولتان عربيتان، بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارًا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.
وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس السبت، بحسب "روسيا اليوم": "ندعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، إلى عزل أنفسهم منزليًّا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة أو الاتصال بـ444".
ومؤخرًا اتخذت البحرين إجراءات احترازية من كورونا، شملت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطارَيْ دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين، فيما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى دول تفشَّى بها الفيروس هي: إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، وكوريا الجنوبية.
من جهتها دعت سلطنة عمان المقيمين لديها من الجنسية المصرية لتقديم شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلوّ من فيروس كورونا، وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يومًا.
، "البحرين" تدعو القادمين إليها من 4 دول لعزل أنفسهم أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
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