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أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا على متصفحَي الإنترنت: "كروم"، و"سفاري"، بحيث يحافظ على أمان وسرية تلك الحسابات.
ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تقريرًا حول التحديثات الأمنية الجديدة من "جوجل"، التي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.
ويضمن التحديث الجديد أمان "كلمات المرور" عبر متصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، و"سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إي" على هواتف آيفون التابعة لشركة "أبل" الأمريكية.
كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات "جي سيوت" و"كلاود أدينتيتي" عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.
وتضمن تلك التحديثات عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.شركة جوجل الأمريكية جوجل
تحديث من "جوجل" يحافظ على سرية "كلمات المرور"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-08
أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا على متصفحَي الإنترنت: "كروم"، و"سفاري"، بحيث يحافظ على أمان وسرية تلك الحسابات.
ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تقريرًا حول التحديثات الأمنية الجديدة من "جوجل"، التي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.
ويضمن التحديث الجديد أمان "كلمات المرور" عبر متصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، و"سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إي" على هواتف آيفون التابعة لشركة "أبل" الأمريكية.
كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات "جي سيوت" و"كلاود أدينتيتي" عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.
وتضمن تلك التحديثات عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:06 AM
يتضمّن تأمين الحسابات الشخصية لكل شخص بسهولة شديدة
أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا على متصفحَي الإنترنت: "كروم"، و"سفاري"، بحيث يحافظ على أمان وسرية تلك الحسابات.
ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تقريرًا حول التحديثات الأمنية الجديدة من "جوجل"، التي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.
ويضمن التحديث الجديد أمان "كلمات المرور" عبر متصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، و"سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إي" على هواتف آيفون التابعة لشركة "أبل" الأمريكية.
كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات "جي سيوت" و"كلاود أدينتيتي" عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.
وتضمن تلك التحديثات عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.
، تحديث من "جوجل" يحافظ على سرية "كلمات المرور" ،
المصدر : الخليج 365
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