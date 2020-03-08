محمد بن مسعود - الدمام - تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر. تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.جامعة أم القرى فيروس كورونا الجديد 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:26 AM تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" Advertisements احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر. تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد. الكلمات المفتاحية ، احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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