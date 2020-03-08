زوجة “ملياردير سعودي“ تُصاب بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي.. شاهد من تكون؟؟ (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - أصيبت أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي عارضة الأزياء اللبنانية السابقة لجين عضاضة بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا الى لبنان.

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وتم الحجر على لجين عضاضة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي .

وأثار دخول عضاضة لبنان وهي بالأعراض التي من الأكيد أنها ظهرت عليها قبل وخلال سفرها تساؤلات عديدة في الشارع اللبناني، حول سماح بريطانيا لها بالخروج ومخالطة المسافرين ومن بالمطار في ظل ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وهو من أهم عوارض المرض.

ووليد الجفالي، رجل أعمال وملياردير سعودي توفي في عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.

كان “الجفالي” رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه- واحدة من أكبر الشركات في السعودية- وتولى منصبه بعد وفاة والده .

وكان وليد هو أيضا رئيس شركته الشخصية “دبليو إنفستمنتس”، شركة استثمارية خاصة تعمل أساسا في زيوريخ.



وتزوج “الجفالي” من بسمة السليمان وأنجب منها 3 أبناء، وتزوج بعدها من كريستينا استرادا وأنجب منها ابنا واحدا، وأنجب من زوجته الأخيرة قبل وفاته لجين عضاضة ابنين.

وكان للشيخ الوليد مجموعة كبيرة من المجوهرات التي طلب منه أن يدفعها لزوجته السابقة “كريستينا استرادا” بعد تسوية طلاق بقيمة 95 مليون دولار في عام 2014، أي أقل من طلبها بمبلغ 5 مليارات و 103 ملايين دولار والذي أصبح أكبر تسوية في تاريخ القانون الإنجليزي.

وكالات