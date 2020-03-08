مدارس القطيف تعلق الدراسة لمدة 14 يوما بسبب كورونا

علقت مدارس القطيف شرق المملكة العربية السعودية الدراسة لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الأحد ، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد19 – كورونا المستجد.

وقالت وزارة التربية والتعليم السعودية إنه "بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الفيروس، وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات، تقرر تعليق الدراسة (مؤقتاً) في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد". بحسب واس

وحسب البيان، تقرر كذلك "تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 7.

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فيما أعلنت الحكومة عدة إجراءات وقائية واحترازية تخص المسافرين القادمين إلى المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

ويتسع انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من مئة ألف في العالم، ما يرغم السلطات المعنية على مضاعفة تدابيرها الاحترازية، وأعلن الفاتيكان في هذا السياق أمس السبت أن البابا فرنسيس سيقيم صلاة التبشير الملائكي الأحد عبر الإنترنت وليس علناً كالمعتاد.