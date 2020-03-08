«الصحة» تعلن عن إجراءات خاصة مع المواطنين العائدين من إيران

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك إجراءات خاصة مع المواطنين العائدين من إيران، لم يتم الكشف عنها، مشيرًا إلى أن هناك 128 مواطنًا سعوديًا أفصحوا عن وجودهم في طهران.

وكشف العبدالعالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يا هلا» عبر قناة «روتانا خليجية»، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عن أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات وفق احترازات معينة للوصول لهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف أنه سيتم التأكد من خلال الفحوصات ما إذا كانت هناك حالات إيجابية من عدمه بشأن الإصابة بـ«كورونا» ووضعهم في الإجراءات الصحية المناسبة سواء في الحجر أو العزل، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة.

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وأوضح العبدالعالي تفاصيل التعامل مع الحالات السبعة التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس «كورونا» قائلًا: «إن الإجراءات التي تمت مكنت من اكتشاف الحالات وتأكيد إصابتها».

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أنه يتم تقديم الرعاية الصحية في أفضل المستشفيات، مؤكدًا أن حالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة.

وأشار المتحدث إلى أنه سيستمر العمل لحصر كل المخالطين للمصابين، موضحًا أن إجراءات دائرة الاستقصاء الوبائي تتسع؛ لضمان حماية المجتمع ورصد أي حالة إيجابية.