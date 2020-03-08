عبر منصة افتراضية.. «التعليم» تُتيح للطلاب والطالبات ميزة التعليم عن بُعد

أتاحت وزارة التعليم، للطلاب والطالبات ميزة التعليم عن بُعد عبر منصة المدرسة الافتراضية، وذلك بشكل متزامن كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وتلبية احتياجاتهم في المذاكرة والبحث عن معلومة.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يتم من خلال «قناة عين» بشكل غير متزامن؛ التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تعليمية.

وأوضحت أن المنصة تُستخدم حال الغياب عن المدرسة لأي ظرف كان، وتشمل محتوى وأنشطة تعليمية رقمية، وبيئة تعليمية تفاعلية بين الطالب والمعلم، وتواصل فعال بين المدرسة وأولياء الأمور