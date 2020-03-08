أتاحت وزارة التعليم، للطلاب والطالبات ميزة التعليم عن بُعد عبر منصة المدرسة الافتراضية، وذلك بشكل متزامن كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وتلبية احتياجاتهم في المذاكرة والبحث عن معلومة.
وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يتم من خلال «قناة عين» بشكل غير متزامن؛ التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تعليمية.
وأوضحت أن المنصة تُستخدم حال الغياب عن المدرسة لأي ظرف كان، وتشمل محتوى وأنشطة تعليمية رقمية، وبيئة تعليمية تفاعلية بين الطالب والمعلم، وتواصل فعال بين المدرسة وأولياء الأمور
كانت هذه تفاصيل خبر عبر منصة افتراضية.. «التعليم» تُتيح للطلاب والطالبات ميزة التعليم عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.