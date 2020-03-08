السعودية اليوم / دعوي العقيق ينظم محاضرة بعنوان "من أحكام الأذان والصلاة"



الباحة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق غداً، محاضرة بعنوان "من أحكام الأذان والصلاة"، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بمخطط جفن.

وتأتي المحاضرة، ضمن مناشط وفعاليات المكتب الدعوية والعلمية.

// انتهى //

09:01ت م

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