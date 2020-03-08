السعودية اليوم / أربعة قتلى إثر انهيار فندق بشرق الصين



بكين 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ بعدما انهار الليلة الماضية فندق كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين.

وقالت وزارة الشؤون الطارئة الصينية في بيان لها اليوم إنّ "من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، تم إخراج 42 من تحت الإنقاض بينهم خمسة أشخاص في حالة خطيرة وأربعة قتلى".

من جهتها أفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

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08:59ت م

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