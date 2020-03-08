السعودية تعلن تعليق الدراسة بمدينة القطيف بدءا من الغد

السبت 7 مارس 2020

صورة أرشيفية

قررت وزارة التعليم السعودية، تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في مدينة القطيف، لمدة أسبوعين، اعتباراً من غد الأحد، بسبب فيروس كورونا.

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وفي وقت سابق، سيطرت حالة من الذعر على اولياء أمور وطلاب المدارس السعودية، مع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي اضطر المملكة العربية السعودية، لإلغاء تأشيرات العمرة بشكل مؤقت، وإخلاء صحن الكعبة لأعمال التطهير والتعقيم، وهو الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن إمكانية تأجيل الدراسة.

وبالتزامن مع هذه الحالة من التوتر والقلق، نشر البعض أخبار حول تأجيل الدراسة، إلا أنه على الفور تم تكذيب تلك الأخبار، حيث أكدت السلطات السعودية عدم اتخاذ قرار في هذا الإطار حتى الآن.

وشددت المملكة العربية السعودية، على أن يتم تداوله من أخبار في هذا الصدد، تفيد بتعليق الدراسة في السعودية أو رفع الغياب مجرد شائعات تصدر على لسان غير المنسوبين للحكومة، من مصادر غير رسمية.

وناشدت المملكة العربية السعودية، المواطنين بتوخي الحذر من تداول تلك الأخبار التي لا يوجد لها مصدر رسمي، مؤكدين أنه في حالة اتخاذ قرار رسمي بتأجيل الدراسة في السعودية سيتم الإعلان عنه، إلا أنه حتى الآن لا يوجد قرارات جديدة في هذا الصدد والأمور تسير بشكل طبيعي في الدراسة.