السعودية | مندوبة أستراليا في “مجموعة المرأة العشرين” تشيد بدور المملكة في تعزيز دور المرأة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 صباحًا, 8 مارس 2020 م المناطق _ الرياض اشادت مندوبة أستراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في السعودية “إرين واتسون لين” بدور المملكة العربية السعودية بتعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين وأوضحت ان العام 2020 سيكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف .

واكدت الباحثة واتسون لين التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الامريكية والاسيوية في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الاسترالي ونشر على موقعه الإلكتروني على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وإدخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.

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