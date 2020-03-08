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ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في كوريا الجنوبية إلى 7134

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2020-03-08

ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في كوريا الجنوبية إلى 7134

بعد تسجيل 367 إصابة إضافية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 367 إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 آلاف و134 شخصاً.

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وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن معظم الإصابات تركزت مجدداً في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور، حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن من بين 367 حالة، التي تم رصدها، هناك 294 حالة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و378 شخصاً.

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