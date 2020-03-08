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شكرا لقرائتكم وزير الإعلام يوجه رسالة لمنسوبي الوزارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الإعلام يوجه رسالة لمنسوبي الوزارة
لنعمل سوياً على تطوير منظومة الإعلام السعودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي رسالة إلى منسوبي الوزارة قال خلالها: “أشعر بالفخر والاعتزاز بينكم اليوم، وعلى عاتقنا حمل كبير ومسؤولية مضاعفة”.
وأضاف القصبي: “لنعمل سوياً على تطوير منظومة الإعلام السعودي لترقى إلى ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة ، وسنتمكن بعون الله سوياً من رسم ملامح المستقبل، لإعلام سعودي متطور يعكس صورتنا الحقيقية للعالم أجمع”.
ودعا القصبي جميع منسوبي الوزارة بإرسال مقترحاتهم على بريده الإلكتروني لتطوير القطاع.
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