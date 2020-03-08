وزير الإعلام يوجه رسالة لمنسوبي الوزارة

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي رسالة إلى منسوبي الوزارة قال خلالها: “أشعر بالفخر والاعتزاز بينكم اليوم، وعلى عاتقنا حمل كبير ومسؤولية مضاعفة”.

وأضاف القصبي: “لنعمل سوياً على تطوير منظومة الإعلام السعودي لترقى إلى ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة ، وسنتمكن بعون الله سوياً من رسم ملامح المستقبل، لإعلام سعودي متطور يعكس صورتنا الحقيقية للعالم أجمع”.

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ودعا القصبي جميع منسوبي الوزارة بإرسال مقترحاتهم على بريده الإلكتروني لتطوير القطاع.

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