2020-03-08

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 209

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني اليوم السبت إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

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وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية إن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

وتشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في أيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس. ويوجد في إنجلترا 184 حالة وفي ويلز حالتان وفي اسكتلندا 16 حالة.

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