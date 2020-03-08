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المسند: لا توجد حالة مطرية معتبرة حتى الجمعة المقبلة
استقرار جوي شبه عام اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية اليوم استقرار جوي شبه عام.
وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع مرتفع جوي أفقي يتربع فوق المنطقة، ولا توجد حالة مطرية معتبرة حتى يوم الجمعة القادمة .. هذا والله أعلم”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).
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