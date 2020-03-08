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أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأحد، وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عاماً في مستشفى في سيدني بعد إصابته بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في أستراليا إلى ثلاثة.
وقالت وزارة الصحة في الولاية، إن الرجل كان في نفس دار رعاية المسنين في شمال مدينة سيدني، حيث تُوفيت امرأة أخرى تبلغ من العمر 95 عاماً بعد إصابتها بالفيروس الأسبوع الماضي.
يُشار إلى أن الوفاة الثالثة كانت لرجل في بيرث في ولاية غرب أستراليا (78 عاماً) تُوفي بالفيروس قبل نحو أسبوعين.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:33 AM
لرجل يبلغ من العمر 82 عاماًأستراليا: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأحد، وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عاماً في مستشفى في سيدني بعد إصابته بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في أستراليا إلى ثلاثة.
وقالت وزارة الصحة في الولاية، إن الرجل كان في نفس دار رعاية المسنين في شمال مدينة سيدني، حيث تُوفيت امرأة أخرى تبلغ من العمر 95 عاماً بعد إصابتها بالفيروس الأسبوع الماضي.
يُشار إلى أن الوفاة الثالثة كانت لرجل في بيرث في ولاية غرب أستراليا (78 عاماً) تُوفي بالفيروس قبل نحو أسبوعين.
، أستراليا: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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