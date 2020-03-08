، أستراليا: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرجل يبلغ من العمر 82 عاماً

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأحد، وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عاماً في مستشفى في سيدني بعد إصابته بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في أستراليا إلى ثلاثة.

وقالت وزارة الصحة في الولاية، إن الرجل كان في نفس دار رعاية المسنين في شمال مدينة سيدني، حيث تُوفيت امرأة أخرى تبلغ من العمر 95 عاماً بعد إصابتها بالفيروس الأسبوع الماضي.

يُشار إلى أن الوفاة الثالثة كانت لرجل في بيرث في ولاية غرب أستراليا (78 عاماً) تُوفي بالفيروس قبل نحو أسبوعين.