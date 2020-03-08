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أعلنت السلطات الصحية في بر الصين الرئيس، يوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت، بتراجع عن 99 حالة تمّ تسجيلها يوم الجمعة، وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في الصين، إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.
وأعلنت السلطات 27 حالة وفاة جديدة بـ "كورونا"، يوم السبت، بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة.. وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في إقليم هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.الصين فيروس كورونا الجديد
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:33 AM
مجمل حالات الإصابة يرتفع إلى 80695 حالةالصين: تسجيل 44 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في بر الصين الرئيس، يوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت، بتراجع عن 99 حالة تمّ تسجيلها يوم الجمعة، وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في الصين، إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.
وأعلنت السلطات 27 حالة وفاة جديدة بـ "كورونا"، يوم السبت، بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة.. وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في إقليم هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.
، الصين: تسجيل 44 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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