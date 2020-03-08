، الصين: تسجيل 44 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجمل حالات الإصابة يرتفع إلى 80695 حالة

أعلنت السلطات الصحية في بر الصين الرئيس، يوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت، بتراجع عن 99 حالة تمّ تسجيلها يوم الجمعة، وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في الصين، إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.

وأعلنت السلطات 27 حالة وفاة جديدة بـ "كورونا"، يوم السبت، بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة.. وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في إقليم هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.الصين فيروس كورونا الجديد