، السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمواطن فرنسي مقيم في البلاد

أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.



وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.



وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.فيروس كورنا الجديد السنغال