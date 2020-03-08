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أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.
وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.فيروس كورنا الجديد السنغال
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:26 AM
لمواطن فرنسي مقيم في البلادالسنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا
أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.
وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.
، السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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