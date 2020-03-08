العثور على سمكة نافقة تشبه تمساحا في بركة بولاية بنسلفانيا الأمريكية

︎ : . عثر على سمكة نافقة غريبة الشكل في بركة بالقرب من بلدة راندو بولاية بنسلفانيا الأمريكية أفادت بذلك قناة 3 CBS Philly التلفزيونية الأمريكية Advertisements وحسب السلطة المحلية فإن موطن الأسماك الشبيهة بالتماسيح أو بالأحرى “سمك مسيسيبي المدرع” يعود إلى المياه الدافئة لخليج المكسيك. وإنها لا تتحمل المياه الباردة للنهر والبركة وتعيش تلك الأسماك المفترسة أساسا في المياه العذبة بأمريكا الشمالية والوسطى حيث تسمى بـ”سمك كراكي التمساح” وتعتبر من أكبر الأنواع حجما في عائلة “سمك مسيسيبي المدرع” ويمكن أن تدخل كذلك مياه البحر المالحة. وتفضل عادة المياه الدافئة الهادئة بالقرب من السطح. ولدى كل سمكة صفوف من الأسنان الطويلة على شكل الإبر. ويشكل فكاها منقارا. أما جسمها فتغطيه درع من القشرة المتينة





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