ما هي الرقابة الأبوية على غوغل كروم وكيف تفعلها ؟

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باتت الرقابة الأبوية على استخدام الأطفال للإنترنت أمرًا ملحًا في هذه الآونة أكثر من أي وقت مضى؛ لذلك يتيح المتصفح الأكثر شهرة، غوغل، ميزة الرقابة الأبوية؛ لمساعدة الآباء في مهمتهم.

ما هي الرقابة الأبوية؟

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لن تختلف تجربة الأطفال كثيرًا عند تفعيل هذه الميزة، إذا سيتمتعون بتجربة مماثلة للكبار، ولكن سيشهدون بعض الاختلافات، وهي طريقة تقدمها الشركة للآباء والأمهات لمراقبة الأطفال عند استخدامهم للجهاز بمفردهم، كما يتيح لهم التحكم في المحتوى الذي يمكنهم الوصول إليه.

كيفية تفعيل ميزة الرقابة الأبوية:

أولًا عليك الحصول على تطبيق Family Link، وهو لأجهزة الآيفون والأندرويد، بعد تثبيته، افتح التطبيق واختر حساب طفلك.

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اختر بعد ذلك خيار الإعدادات

1- السماح لجميع المواقع: هنا سيتمكن الطفل من زيارة المواقع باستثناء تلك التي تحظرها.

2- حظر المواقع: وذلك حتى لا يشاهدوا ما يخدش طفولتهم.

3- السماح فقط لمواقع معينة: لن يتمكن الطفل من زيارة المواقع إلا تلك التي تسمح بها، والتي يمكن تفعيلها من خلال النقر على خيار (إدارة المواقع) أو من خلال النقر على اسم طفلك وإدخال المواقع المسموح بها.

4- يمكنك تحديد ما إذا كان بإمكان طفلك منح أذونات لمواقع الويب التي يزورها، وذلك لحماية خصوصيته مثل الإذن باستخدام الموقع الجغرافي، والكاميرا، والإشعارات، وذلك باتباع ما يلي:

افتح تطبيق Family Link

تمنع كل الخيارات السابقة طفلك من الوصول إلى التطبيقات في جوجل بلاي، واستخدام وضع التصفح المتخفي، كما يمكن للآباء إدارة مواقع الويب التي يمكن لأطفالهم زيارتها وحظر المواقع الإباحية، كما يوفر لك مزايا أخرى حيث يسمح للآباء بمشاهدة نشاط هاتف الأطفال، وتعيين وقت الشاشة لتحديد الوقت المستخدم لطفلك، وتتبع مواقعهم.

