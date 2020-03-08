حقيقة قضاء نبات «الحرمل» على فيروس كورونا

︎ : . كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أمس السبت، حقيقة قضاء التبخير بنبات الحرمل على فيروس كورونا المستجد COVID19، وإنه معقم ومطهر.

وأكد خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه لا يقضي على الفيروسات بل يثير الربو والقصبات الهوائية حتى في الأشخاص السليمين.





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