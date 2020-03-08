بالفيديو.. «متحدثة التعليم» توضح أسباب تعليق الدراسة بالقطيف لمدة أسبوعين

كشفت متحدثة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم السبت، الأسباب الحقيقة وراء تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في مدارس المحافظة كافة، في إجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تعليق لقناة «الإخبارية»، قالت: بداية لابد أن نؤكد أن وزارة التعليم كانت سبّاقة في التصدي لأي حالات إصابة بالمرض، حيث وجّه وزير التعليم حمد آل لشيخ منذ الأول من فبراير بتنفيذ خطط الطوارئ، والبدء في برامج التوعية والتثقيف، للوقاية من الفيروس على جميع الفئات والمستويات.

وأضافت: عند ظهور عدد من الحالات، وبناء على ما اطلعت عليه اللجنة المعنية باكتشاف الفيروس، التي تضم في عضويتها وزير التعليم، وبما أوصت به اللجنة في تفعيل التعليم عن بعد في محافظة القطيف، وبناء على الأمر السامي رقم 42878، بتاريخ 11/ 7، 1441هـ، بمنح وزير التعليم اتخاذ قرار تعليق الدراسة في أي من مناطق المملكة، تم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مدارس المحافظة، لمدة أسبوعين.

وعن البدائل بالنسبة للطلاب، قالت الشهري: وفرت الوزارة قنوات تعليمية عدة لتعويض النقص الذي قد يحدث نتيجة توقف الدراسة، مشيرة إلى أن هناك مدرسة افتراضية يمكن الدخول عليها عن طريق تطبيق يتم تحميله، أو من خلال موقع إلكتروني يمكن للطلاب الدخول عليه لمتابعة الدروس بشكل مباشر، مع معلميهم.

وبالنسبة لمن لا يتوافر لديه إنترنت، يمكن الدخول على مجموعة قنوات وفرتها وزارة التعليم عير الستالايت، لافتة إلى أن كل قناة من هذه تبث مرحلة دراسية معينة.