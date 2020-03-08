السعودية اليوم / مندوبة استراليا في "مجموعة المرأه العشرين" تشيد بدور المملكة في تعزيز دور المرأة



كانبيرا 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

اشادت مندوبة استراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في

واكدت الباحثة واتسون لين التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الامريكية والاسيوية في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الاسترالي ونشر على موقعه الاليكتروني على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وادخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.

// انتهى //

07:08ت م

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كانبيرا 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واساشادت مندوبة استراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في السعودية "إرين واتسون لين" بدور المملكة العربية السعودية بتعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين واوضحت ان العام 2020 سيكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف .واكدت الباحثة واتسون لين التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الامريكية والاسيوية في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الاسترالي ونشر على موقعه الاليكتروني على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وادخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.// انتهى //07:08ت م0005

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.